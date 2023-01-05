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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ علي صالح الخضيري، أحد مشايخ محافظة البيضاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني

الوهباني يعزي بوفاة المناضل الشيخ علي الخضيري

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة المناضل الشيخ علي الخضيري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ علي صالح الخضيري، أحد مشايخ محافظة البيضاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ محمد علي صالح الخضيري وإخوانه، بمناقب الراحل وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وبإسهاماته الاجتماعية ومواقفه الوطنية المشرفة وسعيه الإنساني لإصلاح ذات البين.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الفقيد الخضيري كان أحد كبار الشعراء الشعبيين بالمحافظة اثرى بشعره الثورة والجمهورية والساحة المحلية، كما عالج من خلال شعره كثيراً من القضايا الوطنية والقبلية، وكان عضواً نشطاً وفاعلاً في المؤتمر الشعبي العام.

مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الخضيري بمديرية البيضاء محافظة البيضاء.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.








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