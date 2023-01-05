المؤتمرنت -

عُباد يدعو إلى الخروج المشرّف في مسيرة غداً

دعا أمين العاصمة، حمود عُباد، سكان العاصمة صنعاء إلى الخروج الجماهيري المشرِّف في مسيرة "الحصار حرب"، عصر يوم غدٍ الجمعة، في ساحة جولة الجامعة الجديدة.



وأكد أمين العاصمة، أهمية المشاركة الواسعة في المسيرة، للتنديد باستمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي - الإماراتي على الشعب اليمني، وإعلان النفير لمواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي، واستمرار التضحية حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



وأشار إلى ضرورة الاحتشاد والخروج المهيب في المسيرة، للتأكيد على تأييد وتفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في قرار رفض حالة التماهي في الهدنة المزعومة، وحالة اللا سلم واللا حرب، وتنفيذ البنود المحقّة والمشروعة التي تقدَّم بها الوفد الوطني.



وأكد عُباد أهمية تعزيز الثبات والتلاحم والوعي للحفاظ على وحدة وقوة الجبهة الداخلية والتصدّي لكل مخططات ومؤامرات قوى العدوان وأدواته، وكسر رهاناتهم ومحاولاتهم لتمزيق النسيج المجتمعي وزعزعة الأمن والاستقرار.