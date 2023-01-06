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المؤتمر نت - تنطلق اليوم الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى الـ19 من شهر يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات

انطلاق خليجي 25 اليوم.. تعرف على القنوات الناقلة للمباريات

المؤتمرنت -
انطلاق خليجي 25 اليوم.. تعرف على القنوات الناقلة للمباريات
تنطلق اليوم الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى الـ19 من شهر يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن، والمجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات، وستقام على ملعبي البصرة والميناء.

ويبدأ حفل افتتاح البطولة عند الساعة 5:45 مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، فيما تنطلق مباراة الافتتاح بين العراق وعُمان، في تمام الساعة 7:00 مساءً على استاد البصرة الدولي.

وستقام المباراة الثانية بين المنتخب اليمني ونظيره السعودي عند الساعة 9:45 دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء.

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

سيتم بث مباريات البطولة عبر القنوات العراقية Al Iraqiya Sports HD، وAlrabiaa Sport، وشبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية.








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