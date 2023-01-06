المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صادق الأحمر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حمير عبدالله الأحمر وإخوانه، في وفاة الشيخ صادق الأحمر.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل الأحمر وقبائل حاشد كافة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.