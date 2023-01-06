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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، مع احتمال تكون الشابورة أو الضباب على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء باردة ورياح نشطة وتحذير من تشكل الضباب

المؤتمرنت -
أجواء باردة ورياح نشطة وتحذير من تشكل الضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، مع احتمال تكون الشابورة أو الضباب على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، لحج، ابين شبوة، هضبة حضرموت وغرب كل من مأرب والجوف.

وأشار إلى احتمال تكوّن الشابورة أوالضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 4، عمران : 5.6، صنعاء : 6.2، السدة : 8، إب : 10درجات مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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