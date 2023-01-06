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المؤتمر نت - أصيب 8 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم، إثر تجدد قصف جيش العدو السعودي على محافظة صعدة

قصف سعودي متجدد على صعدة يوقع 8 جرحى

المؤتمرنت -
قصف سعودي متجدد على صعدة يوقع 8 جرحى
أصيب 8 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم، إثر تجدد قصف جيش العدو السعودي على محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني وصول 4 جرحى بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة إلى مستشفى منبه الريفي بعد إصابتهم بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

وأشار المصدر إلى وصول 4 جرحى آخرين إلى مستشفى الطلح العام أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة البشعة لجيش العدو السعودي أتت بعد يوم واحد من استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف مديريتي منبه وشدا.

واستنكر المصدر الصمت المخزي للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تجاه هذه الجرائم اليومية والانتهاكات السافرة بحق المواطنين اليمنيين في المناطق المحاذية للحدود السعودية.








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