المؤتمرنت -

أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب في 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والباردة نسبياً في عدة محافظات، وتكون الشابورة المائية والضباب خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة والباردة نسبياً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وفي المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، إب وشبوة.



وأشار إلى احتمال تكوّن شابورة مائية وضباب على مناطق متفرقة من غرب صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وحسب المركز بلغت أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، 4.2 في ذمار، 6.4 في عمران، 6.8 في صنعاء، 9 في السدة.



ونبه المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها من الأجواء الباردة، والسائقين في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .