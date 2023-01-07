المؤتمرنت -

إصابة طفلين بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة ومأرب

أُصيب طفلان بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان في محافظتي الحديدة ومأرب.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً أُصيب بجروح في الوجه والعينين جراء إنفجار قنبلة عنقودية أثناء رعيه الأغنام في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي في الحديدة.



وأكد المركز إصابة الطفل سعيد صالح علي ربيع (11 سنة) بجروح عميقة تسببت في بتر اليد اليسرى وإصابات بالساق والصدر نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية في قرية الحشيرج بمديرية صرواح بمأرب.



يُشار إلى أن مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية تسببت في سقوط العشرات من الضحايا في صفوف المدنيين.