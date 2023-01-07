المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور أكرم الزخمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء عبدالستار عبدالله الزخمي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأفراد أسرته، وكافة آل الزخمي بمديرية دمت محافظة الضالع، في وفاة نجله الدكتور أكرم عبدالستار الزخمي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافله بالعطاء.



مشيداً بأدوار الفقيد وعطاءاته الوطنية في خدمة الوطن والمجتمع في مجال الطب الذي كرس معظم حياته من أجل خدمة أبناء منطقته في مديرية دمت.. ومعبراً عن تعازيه الشخصية، وتعازي قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.



وأبتهل رئيس المؤتمر إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..