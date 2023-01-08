المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة نسبياً وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة نسبياً إلى باردة، على عدد من المحافظات، وتكون شابورة مائية وضباب على مرتفعات عديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



كما قد تشهد المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، إب وشبوة أجواء باردة نسبياً إلى باردة.



وأشار المركز إلى احتمال تكون شابورة مائية وضباب على مناطق متفرقة من مرتفعات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج، أبين والضالع.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 32 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 6.4 في عمران، 7 في صنعاء، 8.5 في السدة، 9.5 في إب.



ودعا المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية والضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



