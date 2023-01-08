المؤتمرنت -

الحديدة: مناقشة آلية دعم شراء منتج الحليب والألبان

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة وكيل شئون الخدمات محمد سليمان حليصي، جوانب التنسيق لدعم تشجيع وشراء منتج الحليب والألبان المحلية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من ملاك وممثلي المصانع الخاصة بإنتاج الالبان، سير العمل في هذه المصانع والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار والقيود المفروضة على البلاد وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة في استيراد المواد الاساسية لصناعة المنتجات.



وتطرق الى مستوى انتاج المصانع للحليب والالبان، ومدى تغطية احتياجات السوق المحلي وفق مواصفات ومقاييس الجودة التي تشجع الإقبال على شراء المنتج في إطار تبنى سياسة الدولة لتشجيع المنتجات المحلية.



كما تطرق الى تعزيز جهود التنسيق لدعم سياسة و استراتيجية احلال الواردات من الحليب بمنتجات محلية وطنية وتذليل العوائق التي تواجه المصانع بما يكفل الوصول لمؤشرات عالية في شراء الحليب المحلي الصنع.



وفي الاجتماع، أكد الوكيل حليصي، حرص قيادة المحافظة والسلطة المحلية على مساندة الجهود الرامية لدعم المنتجات الوطنية وتذليل الصعوبات التي تواجه المصانع في نطاق المحافظة لإنتاج السلع المحلية والبحث عن الخيارات والمعالجات الممكنة.* سبأنت

