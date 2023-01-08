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أخبار
المؤتمر نت - منظمة تحذر من متحور “كورونا” الجديد

منظمة دولية تحذر من متحور “كورونا” الجديد

المؤتمرنت -
منظمة دولية تحذر من متحور “كورونا” الجديد
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أحد المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور "أوميكرون" هو "السلالة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، عن القائدة الفنية لـ(كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي لها، القول: "نحن قلقون بشأن نمو المتحور (إكس بي بي 1.5) "في أوروبا وشمال شرقي أمريكا".

وأضافت: إن "المتحور (إكس بي بي 1.5) حل سريعا مكان المتغيرات المتداولة الأخرى في تلك المناطق".

وحتى الآن لا يعرف العلماء ما إذا كان المتغير الجديد، يسبب مرضا أكثر خطورة، أو يؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية، مثل آثار "كوفيد-19" طويلة المدى.

ولا يزال الباحثون يدرسون أيضا مدى قدرة اللقاحات على مقاومة المتحور (إكس بي بي 1.5)، ولكنهم أشاروا إلى أن الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المحدثة، تظل أفضل طريقة للحماية منه.

بدورها.. نقلت شبكة إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن منسق الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، قوله: إن الحكومة الفيدرالية تواصل تتبع المتحور (إكس بي بي 1.5) والمتغيرات الأخرى عن كثب، مع توفير الدعم للوصول إلى اللقاحات المحدثة والاختبارات المجانية والعلاج وتحسين التهوية والترشيح في البنايات".

وأضاف: "أعتقد أننا نعرف كيفية التخفيف من هذه الطفرات، بالحصول على اللقاحات، والخضوع للاختبار والممارسات التي انخرطنا فيها طوال الوباء، وليس هناك سبب لتوقع أن هذا سيؤدي إلى عرقلة قدرتنا تماما لاحتواء هذا الفيروس".

ولا يزال كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعانون من حالات طبية معينة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة.








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