الإثنين, 09-يناير-2023 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 02:57 م (57: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً،

أجواء باردة في 10 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً، في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة في المناطق الساحلية تسبب اضطراب البحر، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر مع انخفاض طفيف بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، إب وشبوة.

وأشار المركز إل احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6 في عمران، 6.5 في ذمار، 6.8 في صنعاء، 7 في السدة، 10 في إب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها على أخذ الاحتياطات اللازمة، مُنبهاً مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس إنجلترا
عربي ودولي: 262 اقتحاماً للأقصى نفذه 48 ألفا خلال 2022
رياضة: وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
محافظات: تفقد أعمال شق وتسوية شارع 36 بعصر
محافظات: تدشين حملة توعية مرورية في إب
علوم وتقنية: عقار مضاد للجلطات "قد يكون أخطر مما ندرك"
عربي ودولي: سيناتور روسي يبين سبب الانقسام بألمانيا
رياضة: تكريم الفائزين بالبطولة الرابعة للرماية
مجتمع مدني: هذا ما يفعله السكر في قلبك وكبدك وأسنانك
أخبار: منظمة تحذر من متحور “كورونا” الجديد
أخبار: الحديدة: مناقشة آلية دعم شراء منتج الألبان
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة نسبياً وضباب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله القاضي
رياضة: وولفرهامبتون يفرض مباراة إعادة على ليفربول
رياضة: يوفنتوس يهزم أودينيزى بالدورى الإيطالى
أخبار: 2258 مدنياً ضحايا الاعتداءات السعودية على صعدة
عربي ودولي: كيفن مكارثي رئيساً للنواب الأميركي
رياضة: قطر تهزم الكويت في خليجي 25
فنون ومنوعات: أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة ابنه
رياضة: فياريال يحرم ريال مدريد صدارة الليغا
أخبار: استهداف سيارة مواطن بصاروخ للمرتزقة في مأرب
مجتمع مدني: عصير الرمان.. فوائد لا تحصى من أجل صحتك
أخبار: 164 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: تونس.. إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023