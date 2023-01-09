المؤتمرنت -

منتخب اليمن يُودّع خليجي 25 بخسارة أمام عُمان

ودّع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ 25 المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية، بعد خسارته اليوم في مباراته الثانية أمام نظيره العماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وفشل منتخبنا الوطني بتحقيق التعادل، حيث أهدر ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من المباراة.



وتقدم منتخب عُمان مبكرًا بهدف عكسي سجله محمد صالح المسلمي لاعب منتخب اليمن في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة، قبل أن يدرك منتخب اليمن التعادل سريعًا في الدقيقة الثانية عشر عن طريق عبدالواسع المطري من ركلة جزاء.



وسجل منتخب اليمن الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتوقيع عمر الداحي، ثم تعادل عمان بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 37.



ومع بداية الشوط الثاني سجل عصام الصبحي هدف ثالث لمنتخب عمان، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أهدر منتخب اليمن ركلة جزاء نفذها محمد الداحي.



وكان منتخبنا الوطني قد تلقي هزيمة من نظيره السعودية في الجولة الأولي من المجموعة الأولي، بعدما خسر بهدفين لهدف في الظهور الأول بالبطولة.



ويحتل المنتخب اليمني المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي بدون نقاط، ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بـ3 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب عمان بنفس النقاط، ويحل منتخب العراق ثالثا بنقطة واحدة.



ويتبقى للأحمر اليمني الكبير لقاءه الأخير في البطولة يوم الخميس المقبل أمام المنتخب العراقي مستضيف البطولة ضمن مباريات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثالثة والأخير لدور المجموعات.