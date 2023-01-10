المؤتمرنت -

أجواء باردة في 12 محافظة وتحذير من الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً وضباب في عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، عمران وصعدة.



ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، تعز ، إب، شبوة ومأرب.



وأشار إلى احتمال تكوّن الضباب على مناطق متفرقة من محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وسجلت أدنى درجات الحرارة صباح اليوم في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي : ذمار : 4 ، صنعاء : 6.6 ، عمران : 7، إب : 8.5، السدة : 9.



ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، منبهاً سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.