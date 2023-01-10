المؤتمرنت -

وفد عُماني يصل العاصمة صنعاء لبحث آخر التطورات

وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم وفد عماني برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، لبحث آخر التطورات.



وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض " إن زيارة الوفد العماني تأتي استكمالا للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل".



وأشار إلى أن هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى، وسيتم إطلاع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى.. لافتا إلى أن سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الأطراف الدولية لتحقيق السلام في اليمن.



وذكر عبدالسلام، أن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات.. مبينا أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي.



وأضاف "إن الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة، والمسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر".