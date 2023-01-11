المؤتمرنت -

73.02 بالمائة نسبة نجاح اختبارات المعاهد الفنية

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم نتائج الاختبارات النهائية للمعاهد الفنية للعام 2021 – 2022م في أمانة العاصمة والمحافظات بنسبة نجاح 73.02 بالمائة.



وتقدم للامتحانات ثلاثة آلاف و651 طالباً نجح منهم ألفان و673 في ثلاثة مساقات تعليمية تشمل دبلوم المعاهد التقنية بإجمالي ثلاثة آلاف و53 طالباً بلغت نسبة نجاحهم 77.07 بالمائة، والثانوية المهنية بإجمالي 224 طالبا بنسبة نجاح 52.02 بالمائة ودبلوم التدريب المهني بعدد 374 طالباً ونسبة نجاح 48.03 في المائة.



وعبر الوزير غازي أحمد علي محسن في المؤتمر الصحفي الذي حضره نائبه الدكتور محمد السقاف، عن التهاني للطلاب الناجحين والمتقدمين في 45 تخصصا في المستويات المهنية والتقنية والثانوية المهنية..



وأشار إلى أنه تم تحديد منتصف مارس لإعادة اختبارات الطلاب "المكملين" في بعض المواد، مبيناً أنه يجري التحضير لتكريم الطلاب الأوائل بمبالغ مالية نظير تميزهم وتشجيع الالتحاق بالمعاهد.



ولفت وزير التعليم الفني، إلى الصعوبات التي رافقت العملية التعليمية العام الماضي بسبب قلة الامكانيات وتداعيات الحصار والعدوان على مرافق وأداء الوزارة والمعاهد بشكل عام.



بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع المعايير الدكتور عبدالوهاب النونو، أسباب تأجيل الاختبارات عن موعدها المقرر من الوزارة نتيجة قلة الإمكانيات ومتطلبات التجهيز والإعداد لاستقبال الطلاب في أمانة صنعاء والمحافظات.