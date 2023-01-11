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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد أحمد حميسان، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد حميسان

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد حميسان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد أحمد حميسان، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الشريف إلى أن الفقيد حميسان كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية جُبَن وأحد قياداته الكفؤة والمخلصة، فضلاً عن أدواره المشهودة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية.

وعبر الأمين العام المساعد في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام للشيخ علي محمد احمد حميسان وإخوانه وكافة آل حميسان بمديرية جُبَن محافظة الضالع في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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