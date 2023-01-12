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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري صالح إسماعيل محمد أبوعادل عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 6 بأمانة العاصمة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة البرلماني صالح أبوعادل

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة البرلماني صالح أبوعادل
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري صالح إسماعيل محمد أبوعادل عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 6 بأمانة العاصمة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن والشعب.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لشقيق الفقيد عمار إسماعيل محمد ابو عادل، وأبناء الفقيد عادل وفهد وسام صالح إسماعيل محمد أبوعادل وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد ابوراس، بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرته الانتخابية، إلى جانب دوره الوطني كونه يمثل إرادة الشعب من خلال إسهاماته الفاعلة في مختلف القضايا الوطنية في مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً حكيماً كان له بصمة ملموسة في العمل الوطني والتنظيمي.

وأكد رئيس المؤتمر أن الوطن خسر برحيل المناضل صالح إسماعيل محمد أبوعادل مناضلاً كبيراً مخلصاً لوطنه، كما خسر المؤتمر أحد قياداته الأوفياء الثابتين على مبادئهم وقيمهم الأصيلة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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