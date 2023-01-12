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المؤتمر نت - توفي المعتقل بشير حسين عيلوق نتيجة التعذيب النفسي والجسدي في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي - السعودي بمدينة مأرب

مأرب.. وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون المرتزقة

المؤتمرنت -
مأرب.. وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون المرتزقة
توفي المعتقل بشير حسين عيلوق نتيجة التعذيب النفسي والجسدي في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي - السعودي بمدينة مأرب.

وأوضح مصدر محلي في المحافظة، أن المعتقل عيلوق قضى نتيجة تعرّضه للتعذيب الوحشي في سجن ما يسمّى بالأمن السياسي بمدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن المتوفي من أبناء مديرية الجوبة في مأرب، واختطف قبل نحو ستة أشهر مع مجموعة من أفراد أسرته، بينهم نساء من وادي عبيدة، وتم تغييبهم ومنع الزيارة عنهم.

واستنكر المصدر جريمة التعذيب الوحشي، التي تعرّض لها المعتقل، وأدت لوفاته داخل السجن.. مشيرا إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى، وقد سجلت عشرات الوفيات في سجون قوى العدوان بمدينة مأرب.

ودعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة بقية أفراد أسرة آل عيلوق المعتقلين.. وإدانة مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والمواثيق والأعراف الدولية.








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