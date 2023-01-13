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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات،

أجواء باردة في 11 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 11 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفرقة وتكون الضباب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم الجمعة أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وحسب المركز قد يكون الطقس بارداً نسبيا في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت .

ومن المحتمل تكوّن شابورة مائية وضباب على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ذمار، ريمه، الضالع، إب وتعز.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وكذلك الغربية والمرتفعات المقابلة لها.

ويُـتوقع أيضاً هبوب رياح نشطة على جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وبلغت أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 4.2 في ذمار، 7.2 في صنعاء، 7.4 في عمران، 8.5 في السدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز، المواطنين في المناطق الباردة و المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية والضباب أو السحب المنخفضة.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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