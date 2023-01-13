المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبدالله اسماعيل

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالحميد عبدالله قحطان قايد اسماعيل، عضو اللجنة الدائمـة، نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (98) مديرية العدين وإخــوانـه وكــافــة آل قـحـطـان، في وفاة والدهم الحاج عبدالله قحطان قايد اسماعيل، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.



وأشاد الأمين العام المساعد بمناقب الفقيد وسجاياه الخيّرة.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..