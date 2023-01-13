المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ صادق الغشمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صادق أحمد حسين الغشمي، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ صادق الغشمي، وإخوانه وجميع أفراد أسرته في مديرية همدان محافظة صنعاء بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"..