السبت, 14-يناير-2023 الساعة: 03:12 م - آخر تحديث: 02:59 م (59: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً، وبارداً نسبياً، في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات وأجزاء من السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وضباب وأجواء بادرة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار وضباب وأجواء بادرة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً، وبارداً نسبياً، في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات وأجزاء من السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وحسب المركز قد يتكوّن الضباب وشابورة مائية على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية منها وعلى مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، إب وأبين.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المقابلة لها .

وقد تهب رياح نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 3، صنعاء : 5.6، عمران : 6، السدة: 7.5

ودعا المركز، المواطنين في المناطق الباردة أو المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، داعياً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: إجراءات تأديبية ضد الأرجنتين وكرواتيا
اقتصاد: استقرار الدولار والين يواصل ارتفاعه
رياضة: البحرين وقطر إلى نصف نهائي خليجي 25
رياضة: برشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر
محافظات: الحديدة.. مخيم مجاني للعيون في بيت الفقيه
رياضة: مواجهات نارية في قرعة كأس العالم للأندية
عربي ودولي: الصين تطلق قمراً جديداً للاتصالات
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبدالله اسماعيل
أخبار: شهيدان وجريح بقصف سعودي على شدا ومنبه
مجتمع مدني: فوائد المشي 5 دقائق .. دراسة
فنون ومنوعات: نقل مقتنيات عبد الحليم حافظ الى المتحف
أخبار: أجواء باردة في 11 محافظة يمنية
علوم وتقنية: 5 علامات على إصابة طفلك بالسكري
أخبار: 3 جرحى في شدا وغارات عدوانية على صعدة
قضايا وآراء: عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
عربي ودولي: روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا
أخبار: وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون المرتزقة
محافظات: الأمانة.. ضبط 18 طنا مواد غذائية تالفة
أخبار: شهيدان بانفجار لغمين في التحيتا والدريهمي
أخبار: المشاط: الملف الإنساني خطوة أولى للسلام
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مصلح علاية
علوم وتقنية: دراسة: مشاهدة التلفزيون تسبب الاكتئاب
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
فنون ومنوعات: القبض على مدير مدرسة لتصويره 100 فتاة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023