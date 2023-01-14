المؤتمرنت -

أمطار وضباب وأجواء بادرة في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً، وبارداً نسبياً، في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات وأجزاء من السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.



وحسب المركز قد يتكوّن الضباب وشابورة مائية على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية منها وعلى مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، إب وأبين.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المقابلة لها .



وقد تهب رياح نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج .



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 3، صنعاء : 5.6، عمران : 6، السدة: 7.5



ودعا المركز، المواطنين في المناطق الباردة أو المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، داعياً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.