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أخبار

حملة تغريدات لكشف الجرائم المرتكبة بحق النساء

المؤتمرنت -
حملة تغريدات لكشف الجرائم المرتكبة بحق النساء
تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "المرأة في نظر الحضارة الغربية بضاعة ودعاية وسلعة تُباع وتُشترى وهي الضحية الأكبر على مذبح الرأسمالية".

ودعا منظمو الحملة، إلى المشاركة الواسعة في الحملة للانتصار للمرأة وكشف زيف الشعارات الغربية وإبراز الانتهاكات والجرائم الأمريكية والإسرائيلية المرتكبة بحق النساء في العالم على الهاشتاقات :

#انتهاكات_الغرب_بحق_المرأة

#WestViolationsAgainstWomen

رابط بنك التغريدات:http://bit.ly/wstvwomrightsimage.png








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