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المؤتمر نت - أدانت وزارة الثروة السمكية إقدام مرتزقة العدوان على إحراق قارب أحد الصيادين بساحل القطابا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

إحراق 3 قوارب صيادين بالخوخة وصنعاء تندد

المؤتمرنت -
إحراق 3 قوارب صيادين بالخوخة وصنعاء تندد
أدانت وزارة الثروة السمكية إقدام مرتزقة العدوان على إحراق قارب أحد الصيادين بساحل القطابا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن أحد قيادات المرتزقة قام بإحراق قارب الصياد سعيد عبدالله الأهدل مساء الجمعة بصورة همجية.. معتبرة هذه الجريمة امتدادا للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها بحق الأهالي والصيادين في القطابا.

وأكدت أن هذه الجريمة هي الثالثة على التوالي بحق الصيادين في منطقة قطابا بالخوخة، بعد إحراق المرتزقة قاربي الصياد حسين أحمد زغيفي العام الماضي.

ودعا البيان كافة المنظمات الحقوقية إلى إدانة ما يتعرض له الصيادون من انتهاكات مستمرة وقطع مصدر رزقهم، من خلال ما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات على أيدي مرتزقة العدوان.

واعتبرت الوزارة الاعتداءات على الصيادين واختطافهم ومصادرة وإحراق قواربهم وما سبقها من انتهاكات، جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.








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