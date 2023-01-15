المؤتمرنت -

إنقاذ 4 صيادين بعد فقدانهم لأربعة أيام في البحر قبالة الحديدة

أنقذت فرق الرقابة المجتمعية والإنقاذ البحري بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، أربعة صيادين فقدوا منذ أربعة أيام في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة.



وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنها تلقت بلاغاً عن فقدان قارب صيد وعلى متنه أربعة صيادين منذ أربعة أيام.



وأشار البيان إلى أن فرق الرقابة والإنقاذ تحركت للبحث عن القارب رغم سوء الطقس واشتداد الرياح الموسمية وسط البحر، مبيناً أنه تم العثور على القارب والصيادين المفقودين عقب أربع ساعات من البحث عالقين في البحر دون ماء أو طعام، بسبب تعطل القارب وعدم استطاعتهم العودة.



وذكر نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد، أن فرق الرقابة المجتمعية واحدة من أهم الأنشطة المجتمعية التي أعادت الهيئة تفعيلها ودعمها لتقوم بأدوارها الخدمية المستدامة لتطوير مجتمعات الصيادين اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتعزيز روابط التواصل والاتصال بينهم وبين الهيئة وفريق الانقاذ البحري.



فيما عبر الصيادون عن امتنانهم للجهود الخدمية التي تقدمها الهيئة لمجتمع الصيادين وتفعيل دور الرقابة المجتمعية في أوساطهم لتنفيذ العديد من المبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.