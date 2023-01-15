الأحد, 15-يناير-2023 الساعة: 11:11 م - آخر تحديث: 11:07 م (07: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس

المشاط وابوراس يناقشان مستجدات المشاورات التي ترعاها سلطنة عمان

المؤتمرنت -
المشاط وابوراس يناقشان مستجدات المشاورات التي ترعاها سلطنة عمان
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس.

جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والمشاورات التي جرت في صنعاء برعاية عمانية.

وثمن الرئيس المشاط دور الأشقاء في سلطنة عمان وحرصهم على الدفع بعملية السلام في اليمن.

وعبرا عن الشكر باسم المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني، لسلطنة عمان وقيادتها الرشيدة على جهودهم في هذا الجانب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إغلاق 9 محلات لبيع القات بأمانة العاصمة
علوم وتقنية: نصيحة طبية لمن يربون حيواناً أليفاً
علوم وتقنية: مخاطر صحية لمضغ العلكة لا يعرفها الكثيرون
أخبار: الوفد العماني يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت أيام
أخبار: إنقاذ 4 صيادين بعد فقدانهم لأربعة أيام في البحر
علوم وتقنية: المشروبات الغازية والطاقة تسبب السرطان
اقتصاد: ارتفاع التضخم السنوي بالأرجنتين بنسبة 95%
عربي ودولي: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
فنون ومنوعات: وزير يفاجئ مذيعة بـ”الشخير” في بث مباشر
ثقافة: مصر.. الكشف عن مقبرة فرعونية
علوم وتقنية: باحثون: النوم غير الكافي يهدد بالسمنة
أخبار: مركز الأرصاد يتوقع طقساً بارداً وأمطار متفرقة
أخبار: عادات سيئة تؤثر على نومك تجنبها فوراً
أخبار: أمين عام المؤتمر يشيد بالتاريخ النضالي والتنظيمي للفقيد يحيى المتوكل
محافظات: صنعاء.. تخفيض أسعار المياه
عربي ودولي: مفتي عُمان يدعو لمواجهة الحكومة الصهيونية
أخبار: إحراق 3 قوارب صيادين بالخوخة وصنعاء تندد
رياضة: برايتون يُهين ليفربول بثلاثية في البريميرليغ
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أبو هادي
مجتمع مدني: 5 أغذية غنية بالزنك.. احرص على تناولها
رياضة: القوس والسهم يستكمل الأدوار التمهيدية
علوم وتقنية: هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بالسرطان
رياضة: يونايتد يهزم السيتي في ديربي مانشستر
قضايا وآراء: كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أخبار: حملة تغريدات لكشف الجرائم بحق النساء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023