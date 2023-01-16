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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، صعدة، عمران، والبيضاء.

وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات تعز، إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال تكوّن ضباب وشابورة مائية على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، إب، الضالع وأبين.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على بعض المرتفعات الشمالية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المقابلة لها.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.2 في ذمار، 5.4 في عمران، 5.9 في صنعاء، 7.4 في السدة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى محاصيلهم الزراعية.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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