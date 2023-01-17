المؤتمرنت -

طقس اليوم.. أجواء باردة وتحذير من الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات، وتكون الضباب على المرتفعات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



وأجواء قد تكون باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، أبين، شبوة وحضرموت.



وأشار المركز إلى احتمال تكوّن ضباب وشابورة مائية على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز وأبين.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 5.2، عمران: 6، صنعاء: 6.6، السدة: 8.



ودعا المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.