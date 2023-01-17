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أخبار
المؤتمر نت - إصابة مواطنين اثنين بقصف سعودي بصعدة

إصابة مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي بصعدة

المؤتمرنت -
إصابة مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي بصعدة
أصيب مواطنان ،اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر طبي بصعدة أنه وصل خلال الساعات الماضية جريحان إلى مستشفى الطلح العام بعد إصابتهم بشظايا قذائف مدفعية سعودية في مديرية شدا الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات ايضاً من إصابة خمسة مهاجرين أفارقة بقصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

ولفت إلى أن هذه الجرائم ترتكب من قبل الجيش السعودي بشكل يومي وعلى مدار الساعة ويروح ضحيتها العشرات من الضحايا من المدنيين على مرأى ومسمع الأمم المتحدة.








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