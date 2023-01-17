المؤتمرنت -

شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبد الله، اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ والفريق المرافق له.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن القيادة السياسية بصنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.



وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة ومساعيها الحميدة التي تحظى بتقدير القيادة اليمنية من أجل إنهاء العدوان والحصار الشامل ودعم الحل السياسي السلمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.



من جانبه أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب اليمني بما يمكنه من تلبية طموحاته.