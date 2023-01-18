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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي

الشريف يعزي بوفاة القاضي عبدالواحد عبدالرزاق

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة القاضي عبدالواحد عبدالرزاق
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي/ عبدالواحد محمد علي عبدالرزاق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد القاضي/ يوسف عبدالواحد محمد عبدالرزاق، وإخوانه، وكافة آل عبدالرزاق، بمديرية مغرب عنس، محافظة ذمار، حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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