المؤتمرنت -

بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه في محنته

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن نيستور أوموهانجي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الذي قام بها الصندوق الأممي خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومساهمته في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.



ونوه بتدخلات الصندوق في إسناد قضايا الأمومة والطفولة ودعم جوانب الصحة الإنجابية ومجالات أخرى ذات صلة بنشاطه.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشعب اليمني لن ينسى للصندوق وغيره من المنظمات الإنسانية وقفتهم الإنسانية معه في محنته العصيبة.. متمنياً لممثل الصندوق النجاح في مهامه المقبلة.



بدوره عبر الممثل الأممي، عن تقديره لروح التعاون التي سادت علاقات الصندوق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة طيلة الفترة المنصرمة من ترأسه لمكتب الصندوق بصنعاء.



وأوضح أن الصندوق يمارس أنشطته بحيادية تامة وبمراعاة كبيرة لرؤية الجهات المستفيدة فيما يخص المشاريع والبرامج ذات الأولوية.. معبراً عن أمنياته أن ينعم الشعب اليمني بالسلام الشامل في القريب العاجل.