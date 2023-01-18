الأربعاء, 18-يناير-2023 الساعة: 05:00 م - آخر تحديث: 04:40 م (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه

بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه في محنته

المؤتمرنت -
بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه في محنته
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن نيستور أوموهانجي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الذي قام بها الصندوق الأممي خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومساهمته في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.

ونوه بتدخلات الصندوق في إسناد قضايا الأمومة والطفولة ودعم جوانب الصحة الإنجابية ومجالات أخرى ذات صلة بنشاطه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشعب اليمني لن ينسى للصندوق وغيره من المنظمات الإنسانية وقفتهم الإنسانية معه في محنته العصيبة.. متمنياً لممثل الصندوق النجاح في مهامه المقبلة.

بدوره عبر الممثل الأممي، عن تقديره لروح التعاون التي سادت علاقات الصندوق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة طيلة الفترة المنصرمة من ترأسه لمكتب الصندوق بصنعاء.

وأوضح أن الصندوق يمارس أنشطته بحيادية تامة وبمراعاة كبيرة لرؤية الجهات المستفيدة فيما يخص المشاريع والبرامج ذات الأولوية.. معبراً عن أمنياته أن ينعم الشعب اليمني بالسلام الشامل في القريب العاجل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تواصل معايرة موازين محطات الغاز بالمحافظات
عربي ودولي: مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
علوم وتقنية: تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم
فنون ومنوعات: محمد رمضان يلبي استغاثة إحسان الترك
ثقافة: "غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار
اقتصاد: الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
عربي ودولي: اعتقال 10 متهمين بالإرهاب في العراق
أخبار: 107 خروقات لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: منتخب شبوة يفوز على صعدة ويتأهل
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالقدوس المصري
أخبار: حصيلة ضحايا مخلفات العدوان خلال 2022
أخبار: بن حبتور يشيد بتطور الجامعات اليمنية
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار: جريحان بقصف مدفعي سعودي على صعدة
محافظات: صنعاء.. إتلاف 135 كيسا من الثوم
أخبار: إجلاء 3800 مهاجر أفريقي من اليمن في 2022
أخبار: طقس اليوم.. أجواء باردة وتحذير من الضباب
رياضة: عُمان يتأهل لملاقاة العراق في نهائي خليجي 25
علوم وتقنية: نصائح ذهبية لتحسين الحالة المزاجية
اقتصاد: بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع
رياضة: منتخب إب يسحق الجوف ويبلغ ربع النهائي
أخبار: رصد 106 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: المشاط يلتقي المبعوث الأممي والفريق المرافق له
اقتصاد: الذهب يتراجع عن ذروة 9 أشهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023