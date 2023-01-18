المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالوهاب العلفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل اللواء الركن/ عبدالوهاب إسماعيل العلفي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة والأمن.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية، وكذا اسهاماته العملية من خلال العديد من المناصب التي تقلدها، والتي كان آخرها رئيس اركان حرب القوات البحرية والدفاع الساحلي، ثم مديرا للكلية البحرية، ثم نائبا لمدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور عصام عباس العلفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى نجل القيد المهندس/ عصام عبدالوهاب العلفي ، وإخوانه، وكافة آل العلفي ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.



وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون "

