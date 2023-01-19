المؤتمرنت -

كتلة هوائية باردة تضرب هذه المحافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، من كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر على مناطق واسعة من المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، انخفاض درجات الحرارة الصغرى بمقدار درجة إلى ثلاث درجات مئوية عن الأيام الماضية، فيما يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة وجافاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.



وأشار المركز إلى احتمال تكوّن الصقيع الخفيف على بعض منها، ويكون الطقس بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية في إب، لحج، تعز، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق من الجوف ومأرب.



وقد تكون الأجواء مغبرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والصحارى والهضاب الداخلية مع تحسن تدريجي لتأثير الغبار الواسع الانتشار.



في حين ستكون الرياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



ولفت المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 4 ، عمران : 5 ، صنعاء : 5.6 ، السدة: 7 ، إب : 9.



ونبّه المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء فترة الليل وساعات الصباح في المحافظات الباردة المذكورة أو المسافرين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى.



وحذر المزارعين ومربيي الماشية والنحل من آثار موجة البرد الشديدة والصقيع وحماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية.



كما نبه المواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار خاصة كبار السن والأطفال ومن لديهم أمراض صدرية وتنفسية من آثار موجة الغبار، محذراً مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب.