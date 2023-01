المؤتمرنت -

7 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت السلطة يوميا

تتمتع السلطة بسمعة خارقة في تزويد الجسم بالفيتامينات والمساعدة في فقدان الوزن عبر كبحها للرغبة الشديدة في تناول الطعام. لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل السلطة كل يوم؟



تقول جينا كيتلي اختصاصية وخبيرة التغذية المعتمدة إنه وفقًا للإرشادات الغذائية الحالية للأمريكيين 2020-2025، يجب على البالغين تناول 2.5 كوب على الأقل من الخضار يوميا، وفق موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.



لكن لسوء الحظ، أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن واحدا فقط من كل عشرة بالغين أمريكيين يأكلون بالفعل الكمية الموصى بها من الخضار على أساس يومي.

وتضيف "لحسن الحظ يعد تناول السلطة يوميا طريقة سهلة لحل هذه المشكلة - طالما أنك تأكل "قوس قزح" مع مجموعة متنوعة من الخضروات".



"تناول قوس قزح" هو مصطلح لتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الفوائد الصحية المختلفة.

وفقًا لتقرير نُشر في "Critical Reviews in Food Science and Nutrition"، توفر أنواع مختلفة من المنتجات تأثيرها الغذائي الفريد والطاقة والمحتويات النشطة بيولوجيًا.



على سبيل المثال، التوت داكن اللون والخضروات الصليبية الخضراء والحمضيات قد يكون لها تأثير أكبر في الوقاية من الأمراض المزمنة أكثر من الأنواع الأخرى.

لذلك، هذا لا يعني أن بعض الفواكه والخضروات ضارة بأي شكل من الأشكال، ولكن من المهم تناول مجموعة متنوعة حتى تتمكن من استهلاك أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية المفيدة. وإحدى طرق الحصول على أصناف متعددة في طبق واحد هي استخدام السلطة.



تقول كيتلي: "السلطات عموما هي أطعمة منخفضة النشا ستساعدك على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. ولكن ليست كل أنواع السلطة متساوية".



وتضيف موضحة: "يمكن لبعض سلطات الوجبات السريعة أن تحتوي على أكثر من 2000 سعرة حرارية - وهو ما يساوي يومك بأكمله".



وتتابع خبيرة التغذية: "لمجرد وجود بعض الخضر فيها لا يعني أنه سيكون مناسبًا لأهدافك. بمعنى آخر، يمكن أن تكون السلطات عنصرًا أساسيًا صحيًا في نظامك الغذائي، ولكن إذا كنت تتناولها يوميا، فيجب أن تضع في اعتبارك مكوناتك وأحجام حصصك (خاصةً فيما يتعلق بالدهون)".



وتشير إلى أن هذا ما يحدث لك حال تناول السلطة يوميا:

1-سوف تمتص الكثير من الفيتامينات

طالما أنك تقوم بدمج مجموعة متنوعة من المكونات (أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور ومصادر البروتين وما إلى ذلك) وتغيير الأشياء بانتظام، يمكن أن تكون هذه السلطة اليومية قوة غذائية تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

والأفضل من ذلك، أظهرت الأبحاث أن الزيت الموجود في تتبيلة السلطة يمكن أن يساعد جسمك فعليًا على امتصاص المغذيات الدقيقة القابلة للذوبان في الدهون والموجودة في الفواكه والخضروات بشكل أكثر فعالية. تشمل هذه العناصر الغذائية ألفا وبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين أ.

2- قد تفقد الوزن نتيجة تناول عدد أقل من الأطعمة غير الصحية.

أحد أسباب اعتبار السلطة خيارا صحيا عندما تهدف إلى الحفاظ على وزنك أو التخلص من أرطالك هو أنها عادة ما تكون ممتلئة بالألياف - والتي تعتبر مفيدة في المساعدة في إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة من مجلة "The Journal of Nutrition"، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف ساعد البالغين الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على إنقاص الوزن.

فوائد الألياف في إنقاص الوزن متعددة الأوجه. أولا، يمكن أن تساعد في إبطاء معدل الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بكثير من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة أو السكر المضاف. يمكن أن تساعدك ذلك في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية. هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعدك الألياف خلالها في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز ميكروبيوم أمعاء أكثر صحة، والذي يرتبط بفقدان أكبر للوزن.

3- ستبقي عقلك شابا

يعد تناول السلطة كل يوم طريقة رائعة للتأكد من بقاء عقلك في حالة جيدة. وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول وجبة واحدة يوميا يحسن ذاكرة كبار السن بما يصل إلى 11 عاما. كان مجرد نصف كوب من السلطة كافيا لإبطاء معدل التدهور المعرفي.

وجد الباحثون أن أولئك الذين يأكلون الخضار الورقية على وجه التحديد لديهم ذاكرة حادة تقارن بتلك التي يحظى بها الأشخاص الأصغر سنا. لذا، احصل على بعض الكرنب، أو السبانخ أو الكرنب الخضر، وقم بتكوين سلطة مثالية لصحة دماغية أفضل.

4. قد تشعر ببعض الحموضة المعوية

كن حذرًا بشأن تناول كمية كبيرة من الخل - ليس فقط لأن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم بسرعة، ولكن أيضا لأنه وفقًا لكيتلي، يمكن أن يؤدي الحمض الموجود في الخل إلى ظهور أعراض مرتبطة بالارتجاع.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الطماطم والجبن، وكلاهما من مكونات السلطة الشائعة، حمضية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض.

5- قد تشعر بالانتفاخ أو الغازات - إذا كانت حصصك كبيرة

هل تعاني من الانتفاخ أو مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى بعد تناول السلطات اليومية؟ قد يكون الوقت قد حان للنظر في أحجام حصصك.

"إذا كنت تحصل على بعض الخضراوات الصليبية مثل اللفت في سلطتك، فقد تقوم بإلقاء كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان في القولون، مما قد يسبب بعض الإمساك ويسبب هياجا للبكتيريا الموجودة هناك، مما قد يؤدي إلى لبعض الغازات"، وفقا لما تقول كيتلي.



6- انتظام الذهاب إلى المرحاض

الألياف غير القابلة للذوبان تجذب الماء أثناء تحركها عبر الجهاز الهضمي - مما يساعد على تليين البراز وتسهيل مروره. هذا يعني أنه بمجرد أن تمنح جسمك وقتًا للتكيف مع هذا الإدخال للألياف، فقد تساعد عادة السلطة اليومية في التخلص من الإمساك.

7- قد تعيش لفترة أطول

وفقًا لـ"Harvard Health"، بينما لا يمكن أن توفر "فاكهة أو خضروات واحدة" جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، فإن مجموعة متنوعة من المنتجات يمكن أن تمنع مجموعة من الأمراض. وهذا يجعل السلطة خيارا رائعا لتعيش حياة طويلة وصحية.



حدد التحليل التلوي المنشور عام 2016 في "JRSM Cardiovascular Disease" أن تناول المزيد من الخضار الورقية الخضراء كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل ملحوظ.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة أجريت عام 2017 أيضا إلى أن تناول الخضار كل يوم يمكن أن يمنع الوفاة المبكرة. ووجدوا أن تناول 10 حصص في اليوم مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 24%، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33%، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28%، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان الكلي بنسبة 13%..*وكالات