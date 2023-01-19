المؤتمرنت -

شهيد وجرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة

استشهد مواطن وأصيب آخران، اليوم، إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن العدو السعودي استهدف بالقذائف المدفعية والصاروخية مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.



وأشار المصدر إلى تعرض منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية إلى قصف مدفعي طال ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



ولفت المصدر إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة مران بمديرية حيدان.

