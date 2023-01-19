الخميس, 19-يناير-2023 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:14 م (14: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - شهيد وجرحى بقصف سعودي على صعدة

شهيد وجرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة

المؤتمرنت -
شهيد وجرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة
استشهد مواطن وأصيب آخران، اليوم، إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن العدو السعودي استهدف بالقذائف المدفعية والصاروخية مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشار المصدر إلى تعرض منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية إلى قصف مدفعي طال ممتلكات المواطنين ومزارعهم.

ولفت المصدر إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة مران بمديرية حيدان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيفية تحسين اللياقة البدنية خلال 5 دقائق باليوم
اقتصاد: الذهب فوق 1906 دولارات للأوقية
اقتصاد: عُمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك
أخبار: صنعاء تؤكد على أحقية صد أي عمل عدائي
عربي ودولي: كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانيا
رياضة: منتخب صنعاء يفوز على ريمة ويضمن التأهل
علوم وتقنية: ما أسباب الشيب المبكر وكيف يمكن تجنبه؟
علوم وتقنية: ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالوهاب العلفي
مجتمع مدني: لسانك يكشف هذه الأسرار عن صحتك
أخبار: رصد 71 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: مؤتمر صحفي يستعرض جرائم العدوان ضد حقوق الانسان
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني
محافظات: تواصل معايرة موازين محطات الغاز بالمحافظات
عربي ودولي: مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه
علوم وتقنية: تحذيرات من موجة حر تضرب العالم
أخبار: شهيد و5 جرحى في قصف سعودي على صعدة
أخبار: تحذير من غبار واسع يضرب 11 محافظة يمنية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القاضي عبدالرزاق
فنون ومنوعات: محمد رمضان يلبي استغاثة إحسان الترك
ثقافة: "غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار
اقتصاد: الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
عربي ودولي: اعتقال 10 متهمين بالإرهاب في العراق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023