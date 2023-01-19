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المؤتمر نت - تفّقد أمين العاصمة حمود عباد، اليوم سير العمل في مشاريع خدمية بمديريتي معين والثورة، بتمويل محلي

عُباد يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية في معين والثورة

المؤتمرنت -
عُباد يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية في معين والثورة
تفّقد أمين العاصمة حمود عباد، اليوم سير العمل في مشاريع خدمية بمديريتي معين والثورة، بتمويل محلي.

حيث اطلع عُباد، على استكمال أعمال إنارة جهتي نفق جسر مذبح الشرقية والغربية التي ينفذها مكتب الأشغال بالأمانة، والأعمال الجارية بمشروع ترميم وتحسين دوار النفق ومستوى الإنجاز وفقاً للمواصفات الفنية.

واستمع من المعنيين إلى شرح حول أعمال الفرق الفنية لمكتب الأشغال التي شملت تركيب 16 عمود إنارة و32 كشافة إضاءة بنفق مذبح وتواصل العمل بعدد من الشوارع المستهدفة ضمن خطة مكتب الأشغال.

كما تفقد أمين العاصمة، مستوى إنجاز مشروع الصرف الصحي لحارات عصر السفلى بمديرية معين بطول أربعة آلاف متر مربع، تنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بإشراف قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة.

كما اطلع على أعمال ترميم وسفلتة نفق شارع جامعة الدولة العربية بمديرية الثورة بمساحة ألف متر مربع، نفذتها الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة.

ونوه عباد، بمستوى تنفيذ أعمال إنارة وترميم وسفلتة الشوارع ونفق مذبح وتوصيل شبكة الصرف الصحي بعصر، ضمن حزمة مشاريع جاري تنفيذها بمديريات الأمانة.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل لإنجاز تلك المشاريع والالتزام بالمواصفات الهندسية والفترة المحددة.








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