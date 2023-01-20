المؤتمرنت -

كتلة هوائية باردة وجافة في 6 محافظات يمنية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة والجافة على مناطق واسعة من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة وجافة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء والضالع.



وقد تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى مابين 1-5 درجات مئوية مع احتمال تكوّن الصقيع على بعض المناطق منها.



ومن المحتمل أجواء باردة في أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات إب، لحج، تعز، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق من الجوف ومأرب .



وأشار المركز إلى أجواء مغبرة إلى مغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية ومن المتوقع أن يتحسن مدى الرؤية الأفقية تدريجياً خلال الـ24 الساعة القادمة.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 32 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب فيما تصل سرعة الرياح في أرخبيل سقطرى إلى 26 عقدة.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 1 ، صنعاء : 2.4، عمران : 2.4، السدة : 6.3، إب : 7.4، سيئون : 9.3.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة إلى شديدة البروده خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، والمزارعين ورعاة الماشية والنحل.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا مركز الأرصاد المواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار خاصة كبار السن والأطفال ومن لديهم أمراض صدرية وتنفسية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار موجة الغبار.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.

