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المؤتمر نت - أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رفضه انشاء أي كيانات انفصالية مخالفة لنصوص

مصدر في المؤتمر : إنشاء كيانات مناطقية يمثل خرقا للدستور

المؤتمرنت -
مصدر في المؤتمر : إنشاء كيانات مناطقية يمثل خرقا للدستور
أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رفضه انشاء أي كيانات انفصالية مخالفة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية وتحت أي مسمى كان .

وقال المصدر : إن قيام مجموعة من الصحفيين والاعلاميين في عدن بإنشاء تجمع على أسس مناطقية يمثل خرقا للدستور واذكاء للنزعات الانفصالية والدعوات المناطقية التي يفترض بمن هم في موقع قاعدة الرأي أن يكونوا أول من يواجهها ويرفضها .
وأشار المصدر إلى أن جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم بمن فيهم الاعلاميين والصحفيين يعيشون نفس المعاناة جراء ثمان سنوات من العدوان والحصار والتجويع الذي يمارسه التحالف بحق شعبنا.

معتبرا إنشاء هذا الكيان إنما يأتي ضمن مخططات تحالف العدوان لتمزيق المجتمع اليمني، وإستهداف وحدة الشعب اليمني وإنشاء كيانات إنفصالية ومناطقية بعد أن عملت على تسخير إمكانياتها وقدراتها للزج باليمنيين للإقتتال فيما بينهم .
وأضاف المصدر المسئول بأن الوحدة اليمنية هي خيار شعبنا اليمني، وأن مثل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، فمعاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار واحدة سواء في شمال الوطن أو جنوبه في شرقه وغربه، ولا تقتصر على منطقة بعينها .








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