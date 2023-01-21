السبت, 21-يناير-2023 الساعة: 03:10 م - آخر تحديث: 03:05 م (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بالجمهورية اليمنية، الموقف الإجرامي لحكومة المملكة المتحدة، تجاه الشعب اليمني وعرقلة جهود السلام

صنعاء: بريطانيا تقف وراء الحرب الاقتصادية باليمن

المؤتمرنت -
صنعاء: بريطانيا تقف وراء الحرب الاقتصادية باليمن
أدانت وزارة الخارجية بالجمهورية اليمنية، الموقف الإجرامي لحكومة المملكة المتحدة، تجاه الشعب اليمني وعرقلة جهود السلام.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إلى أن الحكومة البريطانية تتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني وتقف بكل وقاحة في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين الذين نبذهم اليمنيون.

وأكدت أن تصريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين وهي تصريحات تثبت ومن دون أي مواربة وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة والتي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات وهو ما سيثقل كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية.

ولفت البيان أن بريطانيا بهذا السلوك الإجرامي تجلب لشعبها العار وتقر على لسان سفيرها بالتورط في جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسان اليمني، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم الأمر الذي سيعطي للشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن بريطانيا تظهر من خلال هذه المواقف إصرارا واضحا على إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحاول جاهدة إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية.. محملة بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية.

وحذرت وزارة الخارجية من المضي في هذا التوجه التصعيدي.. داعية إلى الامتناع عن الإصغاء لبريطانيا وأمريكا ومن لف لفهم من أعداء السلام والإنسانية.

كما دعا البيان الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلى إدانة التدخل البريطاني السافر والمعيق للسلام.. مشددا على ضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي في اليمن والعمل بما يحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة ككل إلى كارثة محتملة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: منتخب أمانة العاصمة يهزم حجة بخماسية ويتأهل
علوم وتقنية: فشل تجربة إنتاج لقاح لـ فيروس الإيدز
عربي ودولي: سوريا.. مقتل 3 عناصر في تنظيم (داعش)
فنون ومنوعات: سهير رمزي تتحدث عن أعمالها الجريئة
فنون ومنوعات: رامز جلال يتفوق على هنيدي في إيرادات السينما
محافظات: الحديدة.. تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث
علوم وتقنية: أفضل طريقة صحية لشرب القهوة
مجتمع مدني: الطقس البارد عدو مرضى السكري
رياضة: برشلونة يكتسح سبتة ويتأهل لدور الثمانية
رياضة: ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل
فنون ومنوعات: ما سبب عدوانية الكلاب؟
قضايا وآراء: وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
رياضة: منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25
رياضة: منتخب ذمار يتأهل بالفوز على تعز
محافظات: إتلاف 15 طناُ مواد غذائية منتهية بالأمانة
أخبار: عُباد يتفقد سير العمل بمشاريع بمعين والثورة
عربي ودولي: إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسا
أخبار: وقفة تستنكر قرار رفع سعر الدولار الجمركي
رياضة: رسمياً.. نهائي خليجي 25 فى موعده
أخبار: شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة
أخبار: 7 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت السلطة يوميا
علوم وتقنية: كيفية تحسين اللياقة البدنية خلال 5 دقائق باليوم
اقتصاد: الذهب فوق 1906 دولارات للأوقية
عربي ودولي: مصرع شخص وإصابة 60 في البصرة
أخبار: كتلة هوائية باردة ستضرب هذه المحافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023