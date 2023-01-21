السبت, 21-يناير-2023 الساعة: 03:10 م - آخر تحديث: 03:05 م (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توفي 21 شخصاً وأصيب 158 آخرين، جراء 141 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع المنصرم

حوادث المرور تقتل وتصيب 179 شخصاً في أسبوع

المؤتمرنت -
حوادث المرور تقتل وتصيب 179 شخصاً في أسبوع
توفي 21 شخصاً وأصيب 158 آخرين، جراء 141 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع المنصرم.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن 106 مصابين جراء تلك الحوادث إصابتهم بليغة، مبينة أن الحوادث توزعت بين صدام سيارات وصدام دراجات نارية ودهس مشاة.

وأشارت إلى أن تلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، تسببت في خسائر مادية ما يقارب 69 مليون ريال يمني.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: منتخب أمانة العاصمة يهزم حجة بخماسية ويتأهل
علوم وتقنية: فشل تجربة إنتاج لقاح لـ فيروس الإيدز
عربي ودولي: سوريا.. مقتل 3 عناصر في تنظيم (داعش)
فنون ومنوعات: سهير رمزي تتحدث عن أعمالها الجريئة
فنون ومنوعات: رامز جلال يتفوق على هنيدي في إيرادات السينما
محافظات: الحديدة.. تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث
علوم وتقنية: أفضل طريقة صحية لشرب القهوة
مجتمع مدني: الطقس البارد عدو مرضى السكري
رياضة: برشلونة يكتسح سبتة ويتأهل لدور الثمانية
رياضة: ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل
فنون ومنوعات: ما سبب عدوانية الكلاب؟
قضايا وآراء: وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
رياضة: منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25
رياضة: منتخب ذمار يتأهل بالفوز على تعز
محافظات: إتلاف 15 طناُ مواد غذائية منتهية بالأمانة
أخبار: عُباد يتفقد سير العمل بمشاريع بمعين والثورة
عربي ودولي: إضراب عام للقطاعات الحيوية في فرنسا
أخبار: وقفة تستنكر قرار رفع سعر الدولار الجمركي
رياضة: رسمياً.. نهائي خليجي 25 فى موعده
أخبار: شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة
أخبار: 7 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت السلطة يوميا
علوم وتقنية: كيفية تحسين اللياقة البدنية خلال 5 دقائق باليوم
اقتصاد: الذهب فوق 1906 دولارات للأوقية
عربي ودولي: مصرع شخص وإصابة 60 في البصرة
أخبار: كتلة هوائية باردة ستضرب هذه المحافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023