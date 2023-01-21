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أخبار
المؤتمر نت - أكد مجلس الشورى أن تصريحات السفير البريطاني كشفت عن الوجه القبيح والدور الاجرامي التي تلعبه بريطانيا تجاه اليمن ووقوفها العلني خلف الحرب

الشورى: بريطانيا كشفت عن وجهها القبيح تجاه اليمن

المؤتمرنت -
الشورى: بريطانيا كشفت عن وجهها القبيح تجاه اليمن
أدان مجلس الشورى، دعم حكومة المملكة المتحدة البريطانية للإجراءات المتخذة من قبل حكومة المرتزقة برفع سعر الدولار الجمركي على البضائع المستوردة.

واعتبر المجلس، في بيان له اليوم، الموقف البريطاني يعبر عن مدى إجرام وحقد المملكة المتحدة الدفين تجاه الشعب اليمني وسعيها الحثيث نحو عرقلة السلام في اليمن وزيادة معاناة الشعب اليمني.

واكد البيان أن تصريحات السفير البريطاني كشفت عن الوجه القبيح والدور الاجرامي التي تلعبه بريطانيا تجاه اليمن ووقوفها العلني خلف الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تنفذها عبر أدواتها ومرتزقتها بحق أكثر من خمسة وثلاثين مليون يمني.

واعتبر البيان تلك التصريحات تؤكد بما لا يدع مجال للشك تورط بريطانيا الفعلي في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الإنسانية في اليمن وتعطي الشعب اليمني الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية عبر المحاكم الدولية لأعمالها وجرائمها التي لن تسقط بالتقادم.

وأكد أن سياسة تدمير الشعوب ليس بغريب على المملكة المتحدة والشواهد والدلائل على ذلك ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وعد بلفور المشؤوم وغيرها من الدول التي استعمرتها بريطانيا وتركت عملائها ومرتزقتها يعيثون فيها الفساد والإجرام.

وحذر بيان مجلس الشورى من مغبة المضي في مثل هذه الإجراءات التعسفية الرامية إلى زيادة معاناة الشعب اليمني ومحاربته في قوته اليومي وإطالة أمد الحرب خدمة للأغراض الاستعمارية البريطانية الامريكية الصهيونية وتقويض عملية السلام في اليمن.

ودعا مجلس الشورى في بيانه الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إدانة التدخلات السافرة للحكومة البريطانية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية والساعية إلى عرقلة جهود السلام وزيادة تأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.








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