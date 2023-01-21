المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الثابتي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي صالح الثابتي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى شقيقه الشيخ صالح علي الثابتي، ونجلي الفقيد محمد وهادي محمد علي صالح الثابتي، بمناقب الراحل وأدواره الوطنية واسهاماته التنظيمية والسياسية، حيث كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الثابتي بمديرية بدبدة بني جبر محافظة مأرب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .