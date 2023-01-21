السبت, 21-يناير-2023 الساعة: 07:48 م - آخر تحديث: 07:42 م (42: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي صالح الثابتي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الثابتي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الثابتي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي صالح الثابتي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى شقيقه الشيخ صالح علي الثابتي، ونجلي الفقيد محمد وهادي محمد علي صالح الثابتي، بمناقب الراحل وأدواره الوطنية واسهاماته التنظيمية والسياسية، حيث كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الثابتي بمديرية بدبدة بني جبر محافظة مأرب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: العثور على أكبر ضفدع في العالم
رياضة: ليفربول يتعادل مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي
اقتصاد: الذهب يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية
عربي ودولي: روسيا تعلن تحرير مناطق في زابوروجيه
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الأرجنتين
علوم وتقنية: أمور يجب ألا تفعلها في حالة الطوارئ الطبية!
محافظات: تنفيذ 573 مبادرة مجتمعية في ذمار
رياضة: منتخب الأمانة يهزم حجة بخماسية ويتأهل
أخبار: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على هذه المناطق
أخبار: مصدر في المؤتمر: إنشاء كيانات مناطقية يمثل خرقاً للدستور
علوم وتقنية: فشل تجربة إنتاج لقاح لـ فيروس الإيدز
عربي ودولي: سوريا.. مقتل 3 عناصر في تنظيم (داعش)
فنون ومنوعات: سهير رمزي تتحدث عن أعمالها الجريئة
فنون ومنوعات: رامز جلال يتفوق على هنيدي في إيرادات السينما
محافظات: الحديدة.. تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث
أخبار: كتلة هوائية باردة وجافة في 6 محافظات يمنية
علوم وتقنية: أفضل طريقة صحية لشرب القهوة
مجتمع مدني: الطقس البارد عدو مرضى السكري
رياضة: برشلونة يكتسح سبتة ويتأهل لدور الثمانية
رياضة: ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل
فنون ومنوعات: ما سبب عدوانية الكلاب؟
قضايا وآراء: وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
رياضة: منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25
رياضة: منتخب ذمار يتأهل بالفوز على تعز
أخبار: 81 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023