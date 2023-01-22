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أخبار
المؤتمر نت - الكهرباء تحذر ملاك المولدات الخاصة

وزارة الكهرباء تحذر ملاك المولدات الخاصة

المؤتمرنت -
وزارة الكهرباء تحذر ملاك المولدات الخاصة
دعت وزارة الكهرباء والطاقة ملاك المولدات الخاصة الحصول على برنامج idsender من وزارة الاتصالات لإرسال الإشعارات للمستهلكين عبر هذا النظام حصرا.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق عقوبة المخالفة رقم 23 من المادة 48 من لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة.

وحذر البيان ملاك المولدات الخاصة من مغبة مخالفة التعرفة المقرة من وزارة الكهرباء، أو فرض الجبايات الغير قانونية على المواطنين تحت ما يسمى برسوم اشتراكات أو خدمات أو عبر إرسال رسائل نصية مبهمة للمشتركين.

كما حذر البيان من مغبة فصل التيار عن المواطنين بدون وجه حق، كون ذلك مخالفة يجرمها القانون.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين بعدم تسديد قيمة الفواتير المبهمة المضللة والغير موصلة البيانات من قبل ملاك المولدات الخاصة، وكذا عدم دفع أي مبالغ أخرى مخالفة، والإبلاغ عن ذلك إلى أقسام الشرطة أو الاتصال عبر الرقم 199 التابع لوزارة الداخلية أو عبر الرقم 189 التابع لعمليات وزارة الكهرباء.

ودعت وزارة الكهرباء في بيانها أقسام الشرطة إلى ضرورة التعاون مع المواطنين، وإنصافهم من جشع وابتزاز ملاك المولدات الخاصة، وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة، بموجب التعليمات والتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية في امانة العاصمة وبقية المحافظات.








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