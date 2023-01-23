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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب أبو علي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب أبو علي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالوهاب محمد يحي أبو علي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.


وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / محمد محمد ابوعلي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، والى الشيخ / زيد محمد ابوعلي، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس النواب، والى نجل الفقيد / الشيخ حازم عبدالوهاب محمد ابوعلي، وكافة آل ابوعلي بمديرية الطويلة، وقبائل المحويت عامه بمحافظة المحويت، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.

وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون "








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