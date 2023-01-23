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المؤتمر نت - قام رئيس تحرير صحيفة "الميثاق" الزميل يحيى علي نوري اليوم بزيارة الأخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام

تكريم رئيس المؤتمر بـ"درع الميثاق الأول"

المؤتمرنت -
تكريم رئيس المؤتمر بـ"درع الميثاق الأول"
قام رئيس تحرير صحيفة "الميثاق" الزميل يحيى علي نوري اليوم بزيارة الأخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وخلال الزيارة قدم رئيس التحرير "درع الميثاق" الأول للأخ رئيس المؤتمر بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، تقديراً لدعمه ورعايته للإعلام المؤتمري وحرصه على تطويره وأداء رسالته الإعلامية بمهنية عالية وبما ينتصر للوطن وللتنظيم في مواجهة كل التحديات.

واعرب رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره لرئيس وهيئة تحرير الميثاق وكافة كوادرها لهذه اللفتة الكريمة، مشيداً بالأداء الإعلامي الذي تقدمه أسرة تحرير "الميثاق" على كافة المستويات لا سيما فيما يتعلق بمواجهة العدوان وفضح كل المؤامرات التي تستهدف الوطن من جهة والمؤتمر الشعبي العام وقيادته من جهة ثانية.

وأكد رئيس المؤتمر على أهمية المضي بتطوير الرسالة الإعلامية والإرتقاء بأداء وسائل المؤتمر الإعلامية، خدمة للوطن والموتمر على حدٍ سواء، متمنياً للوسط الإعلامي للمؤتمر النجاح والتألق والابداع، واعداً في الوقت نفسه بتذليل كل الصعوبات التي تواجه عمله.








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