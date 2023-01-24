المؤتمرنت -

الهيئة الشوروية للمؤتمر تبارك اختيار مجيديع أميناً مساعداً وتجدد إدانة حرق القران

عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها صباح اليوم بالعاصمة صنعاء برئاسة الأمين العام للمؤتمر غازي أحمد علي محسن.



وفي الاجتماع استعرض أمين عام المؤتمر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى ما تضمنه بيان اللجنة العامة الأخير بشان النتائج الإيجابية للوساطة العمانية.



وجدد الأمين العام موقف المؤتمر الداعم لأي جهود تسعى لإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن.



من جانبه تحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع في الاجتماع، مستعرضاً ما تم خلال الفترة الماضية على مستوى عمل الهيئة سواءً على المستوى الوطني في اطار مجلس الشوروى أو على المستوى التنظيمي.



وأكد مجيديع أن الهيئة الشوروية ستظل تؤدي دورها الوطني والتنظيمي في إطار تجسيد مواقف المؤتمر ضد العدوان والانحياز إلى الناس والدفاع عن الثوايت الوطنية.



ورحبت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بما تمخض عن الاجتماع الأخير للجنة العامة من قرارات كان أهمها اختيار الشيخ عبدالله أحمد مجيديع أميناً عاماً مساعدًا للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية وذلك وفقاً لنص المادة 128 من النظام الداخلي للمؤتمر، مؤكدة أن أختيار الشيخ مجيديع لهذا المنصب كونه أحد القيادات المؤتمربة المشهود لها ويأتي في سياق تحديث البناء التنظيمي الذي تمضي به قيادة المؤتمر وسيشمل مختلف التكوينات التنظيميىة.



واستنكرت الهيئة الشوروية الحملات الإعلامية التي تستهدف رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، من قبل بعض الأقلام المأجورة سواءً من مرتزقة العدوان أو من غيرهم، مؤكدة أن ابوراس نجح في قيادة المؤتمر في آخطر مرحلة يمر بها اليمن والمؤتمر وبحكمة وحنكة قيادية لا نظير لها.



وجددت الهيئة الشوروية ما تضمنه موقف الأمانة العامة للمؤتمر من إدانة واستنكار لجريمة حرق القران الكريم على يد مواطن سويدي متطرف تحت سمع وبصر حكومة السويد وما يمثله ذلك من بث لثقافة الكراهية وازدراء الدين الإسلامي، مشددة على وجوب وجود قوانين ومواثيق دولية تجرم الإساءة للأديان أو اهانة المقدسات الدينية.



هذا وناقشت الهيئة الشوروية تقريراً حول انشطتها خلال العام الماضي، كما استعرضت تقريراً آخر حول خطتها العام الجديد واقرتهما.