المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وتشكّل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة وباردة نسبياً، مع احتمال تشكل الضباب على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة والضالع.



وأشار إلى أنه من المتوقع أيضاً، أجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين، شبوة، وحضرموت وغرب محافظتي مأرب والجوف، مع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المحافظات أثناء الليل والصباح الباكر.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.4 في ذمار، 5 في عمران، 5.8 في صنعاء، 8.5 في السدة، 10 في إب.



ودعا المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



ونبه السائقين من تدني الرؤية الأفقية في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية بسبب الضباب، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.